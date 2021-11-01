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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لتعاطي شخصين مواد مخدرة داخل «توك توك»

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الوطن
03:59 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن تعاطي شخصان يستقلان مركبة «توك توك»، المواد المخدرة بإحدى المناطق في دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وأكدت الوزارة، أنه بالفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سائقي «توك توك»، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما المركبة المذكورة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما لمخدر الحشيش المضبوط معهما، بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية.

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