تجديد حبس المتهم بحرق شقيقته بسبب الميراث في الدقهلية 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منية النصر الجزئية، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم بإشعال النيران فى شقيقته، والتسبب فى وفاتها بقرية «كفر الكردي»، التابعة لقسم الكردي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسكب مادة قابلة للاشتعال «بنزين» على شقيقته، وإشعال النار فيها، مما أدى إلى إصابتها بحروق مختلفة واحتراق محتويات المنزل، حيث جرى نقل المجني عليها إلى المستشفى في حالة خطرة، ولفظت أنفاسها اليوم متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الحالة الصحية للمجني عليها

وأصيبت «وداد زكريا محرز محمد عوف»، 25 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل في إحدى الجمعيات الأهلية بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف اليمنى والذراع اليسرى، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها في مستشفى ميت سلسيل المركزي، وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ثم جرى تحويلها إلى مركز الحروق التابع لجامعة المنصورة، إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرةً بإصابتها.

شقيق المجني عليها أشعل النار فيها بسبب الميراث

وبسؤال المجني عليها، في محضر الشرطة فور إصابتها، اتهمت شقيقها المدعو «محمد»، 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بذات العنوان، بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيك كان بحوزته، ثم أشعل النار بها باستخدام «ولاعة»، مما أحدث إصابتها، لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده جرى ضبط الجركن البلاستيك والولاعة المستخدمين في ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق بمنزل «زكريا محرز محمد عوف»، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا تقريباً، وأن الحريق نشب بشقة في الدور الثالث، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، وتبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري الكردي، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام، وبإعادة العرض اليوم الثلاثاء، قررت تجديد حبسه 15 يوماً.