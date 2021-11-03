«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا من الأطفال

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا من الأطفال، وقالت الوزارة في تقرير رسمي الفئات المنوعة من التطعيم بلقاح كورونا من الأطفال بلقاح فايزر هم مالديهم تاريخ معروف لرد فعل تحسسي شديد مثل الحساسية المفرطة لأي مكون من لقاح وليس لقاح كورونا فقط، ومن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ينتظر حتى تزول ثم يأخذ اللقاح، ومن يأخذ مضادات حيوية عليهم الانتظار لحين الانتهاء من الكورس العلاجي ثم أخذ اللقاح.

الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا من الأطفال

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت الوزارة إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، والأعراض الجانبية للقاح فايزر تتمثل في آلام موقع الحقن والارهاق والصداع وآلام العضلات والقشعريرة وآلام المفاصل والحمى والتورم، مؤكدة على أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين لا أكثر.

وطالبت الوزارة من أولياء الأمور والطلاب ضرورة حجز لقاح كورونا على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

وقالت الوزارة إنه وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا ما يقارب 25 مليون مواطن، ولم ترد إلى الوزارة أي شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة، وكل ما تم تسجيله ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطيعم أو صداع فقط.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة، لأن اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة بل أنه يخفف من الأعراض في حال الإصابة ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.