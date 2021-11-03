ضبط 16 طن أرز فاسد و600 كيلو بطاطس غير صالحة قبل دمجها بمصنعات اللحوم

ضبطت حملة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في الوزارة، كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، قبل تداولها في أسواق محافظة الشرقية، موضحا أنّه جرى ضبط 16 طنا و70 كيلو أرز ومكرونة وبقوليات مختلفة منتهية الصلاحية، مدونا على تاريخ انتهاء في عام 2019.

حملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة لـ«الوطن»، أنّ الحملة التموينية على السلع الغذائية تمت بشكل مفاجئ، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنع تداول أي سلعة منتهية الصلاحية في الأسواق، مشيرا إلى أنّ الحملة تأتي ضمن الضربات المستمرة لوزارة التموين، التي تهدف إلى منع تداول السلع منتهية الصلاحية في الأسواق بجميع المحافظات.

وأضاف خليل، أنّ كميات الأرز والمكرونة والبقوليات المضبوطة، ضُبطت في إحدى الشركات الشهيرة في محافظة الشرقية، قبل تداولها في الأسواق وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.

ضبط «بطاطس» فاسدة قبل إضافتها للحوم المصنعة

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية، عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم المصنعة، يستخدم بطاطس نصف مقلية، كمادة نشوية في عمله، رغم انتهاء صلاحية البطاطس وتراكم كميات من العفن الظاهر عليها.

وأوضح خليل، أنّه جرى التحفظ على 600 كيلو جرام من البطاطس المقلية منتهية الصلاحية، قبل استخدامها مع مكونات أخرى في اللحوم المصنعة، مشيرا إلى أنّ حملات وزارة التموين ستتولى إعدام أي أغذية فاسدة، وبينها كميات اللحوم المضبوطة والبقوليات منتهية الصلاحية، قبل طرحها في الأسواق وبيعها للمواطنين.