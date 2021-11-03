«العليا للفيروسات» تشيد بقرار تطعيم الأطفال بلقاح فايزر: أعراضه خفيفة

أشادت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ الصحة العامة لكلية الطب جامعة عين شمس، بخطوات وزارة الصحة والسكان، بشأن تطعيم الأطفال بلقاح فايزر ممن هم في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما، مشيرة إلى أنّ الفترة الحالية، تشهد زيادة في إصابات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث ما زالت مصر في ذروة الموجة الرابعة، وموعد انكسارها لم يأت حتى الآن.

«الصح» تحدد جرعة تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ التوصية بـ تطعيم الأطفال بلقاح فايزر، جاء بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة التي بدأت مبكرا من قبل الشركة المنتجة، موضحة أنّه ثبت عدم وجود أي أعراض شديدة على الأطفال، إلى جانب أنّه «خفيف».

وتابعت أستاذ الصحة العامة لكلية الطب جامعة عين شمس، أنّ كمية الجرعة التي سيتم منحها للأطفال، منوط بتحديدها وزارة الصحة المصرية، لافتة إلى أنّ الدول التي قررت تطعيم الأطفال بلقاح فايزر، استخدمت جرعات بسيطة منه، وليس الجرعة كاملة.

الكمامة مهمة لمواجهة كورونا

وطالبت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين كافة، بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الفيروس المستجد، كما شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، الممثلة في تطبيق التباعد الاجتماعي، والاستمرار في ارتداء الكمامة،.

كما طالبت أستاذ الصحة العامة لكلية الطب جامعة عين شمس، بالاهتمام بالأغذية والمشروبات التي تحفّز مناعة الجسم، وتقي من الأمراض، وتقلل حدة الأعراض حال الإصابة، مؤكدة أنّ جميع اللقاحات الموجودة في مصر والمضادة لفيروس كورونا، آمنة وفعالة ولا داعٍ للقلق منها.