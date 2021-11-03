أسعار غرامات السكك الحديد.. «لو مسافر احذر هذه الأفعال لتجنب الغرامة»

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ركاب القطارات من التعرض للغرامة الفورية حال مخالفة التعليمات الخاصة باستخدام مرفق السكة الحديد واستقلال القطارات، ووضعت بعض الأفعال التي إذا ارتكبها الشخص يتعرض للغرامة الفورية عقابا له، موضحة أن هذه الأفعال تعرض حياتك للخطر وتعرض حياة الركاب للخطر أيضا وتعرضك للمساءلة القانونية.

وفي هذا الصدد، وفي ظل استقلال الملايين من الأشخاص للقطارات يوميا في مختلف المحافظات والأماكن، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة غرامات السكك الحديد وأبرز الأفعال التي تعرضك للغرامة وفق بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أسعار غرامات السكك الحديد والأفعال التي تعرضك للمساءلة

التدخين بالقطارات والمحطات تصل غرامته إلى 70 جنيها.

العبث بآلام ومعدات السكك الحديد يصل إلى 200 جنيه.

غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو بين العربات أو العبور من على المزلقان بالمحطة تصل إلى 200 جنيه.

حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات 400 جنيه.

حمل أثقال كبيرة تزعج ركاب القطار يصل غرامتها إلى 420 جنيها.

وكانت هيئة السكة الحديد، قد حذرت جميع الركاب من نزع الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بسبب تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بالفيروس.

وطالبت هيئة السكة الحديد، جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لعمليات تعقيم بشكل دوري.

وفي ذات الصدد، قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن الهيئة تنفذ إجراءات صارمة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بجميع المحطات بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات، وعدم نزعها داخل المحطات وعربات القطارات.