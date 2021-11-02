السكة الحديد تحذر الركاب من نزع الكمامات داخل القطارات بسبب كورونا

حذرت هيئة السكة الحديد، جميع الركاب من نزع الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بسبب تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بالفيروس، مطالبة الجميع بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لعمليات تعقيم بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

مواجهة فيروس كورونا

قال المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بجميع المحطات بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات، وعدم نزعها داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أبو المكارم، أن حركة القطارات منتظمة وتعمل بكامل طاقتها على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري دون حدوث أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

تطوير منظومة القطارات لتقليل الحوادث

وأكد أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطط شاملة لتقليل حوادث القطارات، موضحًا أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، لتقليل حوادث القطارات.

لم نرصد أي حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا

وأكد رئيس السكة الحديد، بأن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس، لم ترصد وجود أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب، منذ ظهور الجائحة، منوهًا إلى أنه سيتم تركيب البوابات الإلكترونية في محطة الجيزة لمنع ركوب المسافرين دون دفع قيمة التذكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.