طقس الزقازيق.. اعرف درجات الحرارة وتوقعات سقوط الأمطار

تشهد مدينة الزقازيق حالة من الطقس المستقر، مشمس نهارا، معتدل ليلا، على كافة أنحاء المدينة، في ظل أجواء خريفية رائعة، يرتدى خلالها سكان الزقازيق ملابس خفيفة على مدار اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية منتصف الأسبوع الجاري في مختلف مدن ومحافظات وجه بحرى، ومنها الشرقية.

طقس الزقازيق.. اعرف درجات حرارة

ويشهد طقس الزقازيق ،اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، أجواء خريفية متميزة، وسجلت درجات الحرارة بالمدينة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، وانخفضت نسبة الرطوبة إلى أدنى مستوياتها هذا الأسبوع لتسجل نسبة 40%، وتراجعت سرعة الرياح إلى 10كم / في الساعة، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، بينما توقعت الهيئة عدم سقوط أية أمطار، واستمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليسود طقس معتدل على مدار الـ4 أيام المقبلة.

طقس الزقازيق.. غيوم وتغيرات مناخية السبت

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، تستمر موجة الطقس المعتدل بمدينة الزقازيق، على مدار الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، لتشهد محافظة الشرقية ومدينة الزقازيق تحديدا، تغيرات مناخية يوم السبت المقبل، مع انتشار الغيوم في السماء على المدينة، ومعظم مدن المحافظة، وسط تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل وعدم استقرار حالة الطقس.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية وجميع محافظات الوجه البحرى وسواحل مصر الشمالية، تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وسطوع الشمس، طوال النهار، مع عودة إستقرار حالة الطقس بعد التقلبات الجوية التى شهدتها البلاد مطلع الأسبوع الجارى خاصة يومى الجمعة والسبت من أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة، لتعود حالة الإستقرار مرة أخرى.