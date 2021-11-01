قطع مياه الشرب 6 ساعات في بعض مناطق المنصورة.. غدا

أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، عن قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حي غرب المنصورة، غدا الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وطالب حي غرب المنصورة المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات والمخابز في النطاق السابق ذكره، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

استكمال إنشاء خطوط مياه الشرب

وأصدر رئاسة حي غرب المنصورة بيانا أوضحت به أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية باستكمال إنشاء خطوط مياه الشرب بشارع الخلطة الإسفلتية بمنطقة غرب المنصورة؛ مما يتطلب قطع مياه الشرب غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء من نفس اليوم، حيث سيتم قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

ذكر أن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب بنطاق حي غرب المنصورة هي مناطق: سندوب، والمجزر، وحوض الطويل، ومنطقة الأمن المركزي.

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.