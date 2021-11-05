تنبيه من وزارة الصحة لطلاب الثانوية بشأن التطعيم.. «اللي ممعهوش بطاقة»

فتحت وزارة الصحة والسكان باب التسجيل لتطعيم الأطفال فوق الـ15 عامًا، وقالت إنَّ التسجيل سيكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان عن طريق إضافة الفئة العمرية وهم مواليد 2006، متابعة أنَّه في حال عدم استخراج بطاقة شخصية للطالب يتمّ الاستعانة برقم شهادة الميلاد.

تطعيم الطلاب فيما فوق الـ15 عامًا

وتابعت وزارة الصحة، أنَّ هناك طلاب لديهم بطاقات شخصية وهم الفئة العمرية من 17 لـ18 عامًا، مشيرة إلى أنَّ التطعيم سيكون بقلاح فايزر ولا داع للخوف أو التوتر بشأن تطعيم الطلاب فجميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع لإثارة الخوف.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاح فايزر، ذكرت وزارة الصحة أنَّها تتمثل في تتمثل في آلام بموقع الحقن والإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والقشعريرية، وآلام في المفاصل، والحمى، وتورم موقع الحقن وإحمرار وغثيان واعتلال العقد اللمفية وانخفاض الشهية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية والتى وصلت إلى 84.4% وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي وكذلك الوقاية من الفيروس، مؤكّدة أنَّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للخوف أو القلق، لافتة إلى أنَّه في حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان دخول مصر ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، ودعت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.