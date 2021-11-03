مصرع 26 شخصا إثر سقوط حافلة في «حفرة» بباكستان

لقي 26 شخصا حتفهم، صباح اليوم الأربعاء، جراء سقوط حافلة ركاب بحفرة في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير، وأكد مسئول الشرطة القائم بأعمال الإنقاذ، محمد ياسين، أن من بين قتلى الحادث عدد من النساء والأطفال.

مصرع 26 شخصا بسبب سقوط حافلة

وأضاف «ياسين»، أن الحادث وقع في منطقة «سودهانوتي» في «آزاد كشمير»، وذلك بعد أن سقطت حافلة تقل نحو 30 راكبا في حفرة على عمق 4 آلاف قدم تحت مستوى الطريق الجبلي، ولم يتضح سبب وقوع الحادث.

حوادث مشابهة

وفي يوليو الماضي، سقطت حافلة تقل العشرات من عمال البناء في واد ضيق بمنطقة كوهستان في بإقليم خيبر بختونخوا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، من بينهم 9 صينيين، وإصابة 36 اخرين، وبعد التحريات تم العثور على متفجرات تسببت فى الحادث.

تحطم حافلة وسقوطها فى واد عميق

وفي أكتوبر 2020، أعلنت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، عن مصرع 10 أشخاص، جراء حادث تحطم حافلة وسقوطها فى واد عميق على طريق جيلجيت بالقرب من منطقة «تونجوس» شمال باكستان، وكانت الحافلة تقل 15 شخصا وهي في طريقها من مدينة «روالبندي» إلى مدينة «سكاردو»، وذلك بعد انهيار أرضي ادى الى سقوطها فى واد عميق بسبب حدوث في المنطقة.

تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال باكستان

وفى سبتمبر 2019، أعلنت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، عن مقتل 26 شخصاً جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال البلاد، و قالت قوات الشرطة إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة «سكاردو» إلى مدينة «روالبندي»، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.