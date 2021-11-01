خطوات استخراج وتجديد جواز السفر والأوراق المطلوبة

يبحث كثير من المصريين، على استخراج وتجديد جواز السفر المصري، مما جعلها تتصدر محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث الراغبون في السفر معرفة الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم المستحقة لتجديد الباسبور، وذلك استعدادًا للسفر من أجل سواء من العمل بالخارج أو الدراسة أو السياحة أو لغرض العلاج بالخارج، وتستعرض «الوطن»خلال السطور التالية الخطوات.

خطوات استخراج وتجديد جواز السفر المصري

أولا: يقوم الراغب في تجديد جواز السفر المصري، بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر.

ثانيا: التوجه إلى أقرب مكتب جوازات وهجرة تابع له.

ثالثا: سحب استمارة مجانية من الشباك وملئ البيانات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

رابعا: يتم التوجه إلى مكتب مراجعة البيانات ولصق الصور.

خامسا: دفع رسوم تجديد جواز السفر والتي تصل إلى 500 جنيه، مع دفع ضمان اجتماعي قدره 400 جنيه لمن هم دون مؤهل دراسي والحصول على إيصال استلام.

سادسا: يتوجه صاحب الطلب في اليوم الثالث لتقديم طلبه للحصول على جواز سفره، كما يوجد خدمة "مستعجل" التي تمكنك من تجديد الباسبور خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد الباسبور

1- بطاقة الرقم القومي، أو إحضار شهادة الميلاد لمن أعمارهم أقل من 16 عام.

2- صور شخصية، بعدد 4 صور مقاس 4*6 ولابد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

3- الشهادة العسكرية، حيث يجب إثبات المسافر من الذكور لموقفه من التجنيد، باستثناء من هم دون سن الـ19 عاما.

4- المؤهل الدراسي، يجب إحضار شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث.

5- الحالة الاجتماعية، للإناث يجب أن تتقدم بمستند حالة اجتماعية سواء كانت الحالة متزوجة فسوف يكون المستند وثيقة زواج أو مطلقة فسوف يكون وثيقة طلاق، وإن كانت أرملة فسوف يكون المستند شهادة وفاة.

6- جواز السفر السابق، حيث يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر، وذلك لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.