حظك اليوم برج الثور الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج الثور الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس، كما أنهم أشخاصاً حساسون، ويتميّزون بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في مواجهة برجك، فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تتعامل بهدوء مع الأحباب، وتتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.