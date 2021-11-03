حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 3-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز رجل برج الميزان بالحيوية والإبداع وحسه العالي الذي يجعله يستمتع بالحياة مع الآخرين، لذلك يمكن وصفه على أنّه شخص متفائل يجلب الإلهام للآخرين بطرق كثيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم اقتران القمر وعطارد في برجك يمنحك يقظة ذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك فرصة الاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.