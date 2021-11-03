الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي، تخصصوا فى إعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين ومخدري الحشيش والآيس «الشابو»؛ لمضاعفة كمياته والاتجار به، وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

رصدت المتابعة نشاط تشكيل عصابي تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة والإدارة العامة للمساعدات الفنية، نشاط تشكيل عصابي مكون من «5 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية» تخصصوا في إعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الهيروين والحشيش و«الشابو» وعقار الكبتاجون بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمختلف محافظات الجمهورية.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بنطاق دائرتي مركزي شرطة «فايد – أبو صوير» بالإسماعيلية، وعثر بحوزتهم على «كمية من مخدر الهيروين»، معدة للكبس ومخلوطة بمادة «الباراسيتامول» وزنت 50 كيلو جرام – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 600 جرام لمخدر الحشيش – 50 جرامًا لمخدر «الشابو»، وكذا ضبط «4 سيارات – مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(8,000,000) ثمانية ملايين جنيه تقريبًا.

حررت المحاضر اللازمة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.