ضبط شخصين بالمنيا والدقهلية بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية دون ترخيص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، في محافظتي الدقهلية والمنيا، بعد قيامهما بالإتجار في الأسلحة والذخائر والألعاب النارية غير المرخصة، وذلك في إطار مكافحة الداخلية للجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.

ضبط عنصر إجرامي تخصص في المتاجرة بالذخائر غير مرخصة

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام «شخص» له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الدقهلية، بالإتجار في الأسلحة النارية والألعاب النارية دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه وبحوزته «عدد 2 فرد خرطوش محلي الصنع – 2 طبنجة معدلة – عدد من طلقات الخرطوش – عدد 4000 طلقة الصوت – 22131 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع - أجزاء طبنجة - هاتف محمول - مبلغ مالي».

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط شخص يتاجر في الأسلحة غير المرخصة

كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بالمنيا قيام شخص له معلومات جنائية، مقيم في محافظة المنيا» بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته «طبنجة - فرد رصاص - فرد خرطوش - بندقية ضغط هواء - طلقات نارية مختلفة الأعيرة - خزينة»، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

حررت المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.