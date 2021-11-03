نائب مشارك بقانون المرور الجديد: «نزلنا بسن إصدار الرخص لـ16 عاما»

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة وأحد المشاركين في إعداد قانون المرور الجديد، إن القانون الجديد اهتم خلال فترة إعداده بإصدار تراخيص للشباب ممن هم في سن الـ16 عاما حتى يتثنى لهم قيادة المركبات البخارية وأخرى متعلقه بالإعلانات على وسائل المواصلات المختلفة، «شوفنا حوادث كبيرة يرتكبها هؤلاء الأشخاص ولم لم يكملوا السن القانوني، والشباب دي عايزة وسيلة تركبها وبأوراق قانونية، ونزلنا بالسن من 18 لـ16 سنة».

«إمام»: قريبا هيكون فيه تعديلات بخصوص قانون الطفل حتى يتوافق مع التعديل

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القانون قد سمح لهؤلاء الشباب بأن يكون لديهم وسيلة نقل يستطيعون من خلالها ممارسة قيادة الدراجات البخارية بشكل قانوني.

ولفت إلى أن هذا الإجراء قد فتح حالة من الجدل بداخل أروقه مجلس النواب حيث إن هذا السن لا يزال فيه الشباب في سن الحدث، «ناقشنا ده وقريبا هيكون فيه تعديلات بخصوص قانون الطفل حتى يتوافق مع ذلك التعديل، ولكن إحنا مقربناش من سائقي التوكتوك ولكن ناقشناه وأنا اقترحت أن إصدار الرخص لسائقي التوكتوك يجب أن لا يقل عن 40 عاما».

«إمام»: القانون لتنظيم عملية الإعلان بالنسبة للدولة ووسائل النقل

وأوضح أنه بالنسبة للإعلانات على وسائل النقل المختلفة فهناك الكثير من السيارات التي تسير بالشوارع المصرية وتحمل يافطات للإعلان للشركات المختلفة، حيث إن تلك الممارسات الإعلانية لا تتحصل الدولة فيها على حقها من ذلك الإعلان، «القانون جه لتنظيم الطرفين، حتى يدخل للدولة الضرائب وصاحب التاكسي أو عربية النقل، لأنهم بيتقاضوا نظير ده، وبالتالي هنعمل تنظيم يستفيد منه الطرفين».

وأكد أن القانون الجديد لم يتطرق لأي شيء يتعلق بتبسيط أو رفع غرامات السير، لافتا إلى أن القانون جاء كإجراء تنظيمي للعملية، «حاولنا بيه معالجه مشاكل موجودة، والقانون معمول لحاجتين، المشرع بيكون شايف حاجة في المستقبل أو أنه يتعاطي مع أمر مفروض على أرض الواقع ولكنه بحاجة للتنظيم، ودور القانون أنه ينظمه بالشكل اللي يعود على الطرفين».

وتابع: «القانون وافق عليه أعضاء مجلس النواب بالأغلبية، والتعديلات لم تشمل أعباء إضافية على المواطنين في التراخيص أو غرامات السير».

عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب: وافقنا على القانون وننتظر تصديق الرئيس عليه

من جانبه، قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إن القانون الجديد تمت الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب، ويتبقي حاليا تصديق رئيس الجمهورية عليه، ومن ثم النشر في جريدة الوقائع المصرية حتى يُطّبق.

الكدواني: ملايين الشباب يستخدمون دراجات بخارية للانتقال للجامعات والكليات والدليفري

وأضاف «الكدواني»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج نفسه، أن القانون الجديد أهم بنوده هو نزول سن قيادة الدراجات البخارية لمن هم في سن الـ16 عاما، «هناك الملايين من الشباب بيستخدموا الدراجات في الانتقال للجامعات والكليات والدليفري والأسكوتر، وأعدادهم كبيرة جدا على أرض الواقع، وكان لازم نعمل تقنين لاستخدمات هؤلاء ويكون ليهم رخصة وملف كامل، والدراجة ليها رقم، وده نوع من ضبط الاستخدام للدراجات الهوائية».