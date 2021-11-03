إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة نتيجة انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، على طريق «كفر داوود - السادات»، بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص في المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز السادات، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «كفر داود - السادات»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتباشر النيابة العامة في المنوفية التحقيقات في واقعة انقلاب ميكروباص على طريق «كفر داوود - السادات»، وتواصل جهات التحقيق جهودها لمعرفة أسباب انقلاب الميكروباص، وسؤال الركاب المصابين حول الحادث وأسباب وقوعه وما حدث لحظة الانقلاب السيارة.

مصدر طبي يكشف حالة مصابي حادث المنوفية

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية إلى المصابين في الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، فور الإخطار بالحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بأشمون

وتمكنت مباحث مركز أشمون، في وقت سابق، من ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز، حيث جرى القبض على المتهمين، حال قيامها بسرقة دراحة نارية بقرية «طاليا»، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة .