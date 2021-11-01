حبس اثنين من طلاب «الفيديو الفاضح» في المنوفية وعرضهما على الطب الشرعي

أمرت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، بحبس اثنين من الطلاب المشاركين في فيديو الفعل الفاضح، وايداعهم دور رعاية، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل اثنين اخرين من الطلاب في نفس الواقعة، وعرض الطلاب على الطب الشرعي وإجرء تحليل مخدرات .

مصدر أمني يوضح تفاصيل حبس طلاب الفيديو الفاضح في المنوفية

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطلاب المتهمين في واقعة فيديو الفعل الفاضح لطلاب المنوفية، هم «ه.ع»، طالب في الصف الثاني الإعدادي، و«م.م»، طالب في الصف الثاني الإعدادي، أمرت النيابة بحبسهما وإيداعهما إحدى دور الرعاية، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الطالبين «م.ف»، طالب في الصف الأول الإعدادي، و«م.ا»، طالب في الصف السادس الإبتدائي.

وزير التربية والتعليم يقرر استبعاد طلاب الفيديو الفاضح في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستبعاد أربعة طلاب من المنوفية على خلفية تداول فيديو لهم يمارسون بعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع في أحد المنازل، حيث وجَّه الوزير باستبعاد الطلاب المشاركين في الفيديو المتداول، من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات .

وعقب نشر بيان وزارة التربية والتعليم، عن الفعل الفاضح لطلاب المنوفية، سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بالتحقيق مع الطلاب واتخاذ إجراءات رادعه لعدم تكرار الفعل مرة أخرى من طلاب آخرين، كما طالبوا بضرورة زيادة اهتمام الأخصائي الاجتماعي بالطلاب وتوعيتهم بخطورة ما قاموا به من أفعال منافية للآداب .