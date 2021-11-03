أول تعليق لـ«تعليم المنوفية» بعد تعدي مدرس على طالب بـ«كتر» في وجهه

قرر هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وقف مدرس عن العمل، لتعديه على طالب باستخدام «كتر»، داخل مدرسة «سمادون» الإعدادية، بدائرة مركز أشمون، ما أسفر عن إصابته في وجهه، ونقل المدرس إلى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه: القرار النهائي بعد انتهاء التحقيقات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن الواقعة قيد التحقيق في النيابة العامة، مشيراً إلى صدور قرار باستبعاد المدرس لحين انتهاء التحقيقات، لتهدئة الوضع في القرية ومنع حدوث مشاكل، مؤكداً أن القرار النهائي سيكون بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.

تقاصيل واقعة اعتداء مدرس على طالب بـ«كتر» في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى الشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باعتداء مدرس دراسات اجتماعية على طالب في المرحلة الإعدادية، داخل إحدى المدراس بدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن» أن واقعة تعدي مدرس على طالب بـ«كتر» وقعت في مدرسة بقرية «سمادون»، بدائرة مركز أشمون، مشيراً إلى أن الواقعة جاءت بعد مشاحرة بين اثنين من الطلاب، وعلى إثرها حدثت مشادة كلامية بين المدرس وأحد الطالبين، حيث قام المدرس باستخراج «كتر» من جيبه، وضرب به الطالب في وجهه، ما أدي إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.