تطعيم 10 آلاف مواطن بلقاح كورونا يومياً في المنوفية

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن نحو 10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة يجري حصولهم على لقاح فيروس كورونا كل يوم، فضلاً عن زيادة أعداد تلقي التطعيم يوم الجمعه، حيث تصل إلى 60 ألف مواطن، نتيجة زيادة الحملات المتنقلة بعد صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمختلف القرى في مراكز المحافظة، بهدف التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح.

مراكز اللقاح المتنقلة تجوب جميع قرى المنوفية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات المتنقلة للقاح فيروس كورونا في المنوفية تقوم بالتجول في جميع القرى، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب، تسهيلاً على المواطنين، موضحاً أن الحملات المتنقلة تقوم أيضاً بتلقيح الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية والسادات.

وأوضح أن مراكز اللقاح الثابته تزيد بشكل كبير، وتصل إلى 90 مركزاً ثابتاً في مختلف مدن ومراكز المنوفية، بعد توفير مراكز ثابته في بعض مراكز الشباب، وبعض الجهات الحكومية والأمنية، بعد إنشاء 10 مراكز في السجل المدني، علي مستوى 10 مراكز بالمنوفية، مشدداً على أن الأطباء يقومون بدور بطولي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، على مستوى حملات اللقاح، ومستوى مستشفيات العزل الصحي.

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية

وكشف المصدر عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية وهو ما أدى إلي صدور قرار محافظ المنوفية بتخصيص 75% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لحالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، بعد اجتماع اللجنة الطبية العليا في المحافظة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة، ويتم التعامل معه وفق كل مرحلة على حدة.