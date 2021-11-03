انطلاق مؤتمر الإدارة المستدامة للإنتاج الحيواني بزراعة الإسكندرية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الزراعه جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «الإدارة المستدامة لمزارع الانتاج الحيوانى الذكية»، وتستمر فعالياته على مدار يومين، يناقش خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين سبل الوصول لرؤية مشتركة وحلول لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فى مصر ورسم رؤية واضحة متكاملة لمواجهة التحديات التي تعوق سبل النهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

الجامعات تهتم بتخريج الكفاءات

وفي كلمته أشار رئيس جامعة الإسكندرية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقضية الأمن الغذائي والمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأكد «قنصوه»، أننا لن نستطيع أن نتقدم إلا بتقدم جامعاتنا خاصةً فى مجال التعليم والبحث العلمى وتنمية المجتمع، فلم تعد الجامعات الآن مؤسسات تعليمية فقط تعني بتخريج الكوادر والكفاءات في المجالات المختلفة أو إعتبارها مجرد مراكز بحثية تقوم بإجراء بحوث أكاديمية متخصصة فقط، إنما امتد دورها لخدمة المجتمع المحيط وإيجاد حلول لما يواجهه من تحديات ومشاكل بل والإسهام في تحقيق طموحات وآمال المواطنين في حياة أفضل، وأضاف أنه لابد من الاهتمام بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوفير مزراع للإنتاج الحيواني ذكية في ضوء الجيل الرابع والخامس من تكنولوجيا المعلومات وانترنت الأشياء IOT.

ودعا القائمين على المؤتمر بضرورة تفعيل مفهموم الصناعة القائمة على المعرفة وذلك بمناقشة مخرجات الأبحاث المشاركة في المؤتمر لتفعيلها فى الـ technology park الذي أنشأته جامعة الإسكندرية لتأسيس شركات قائمة على مخرجات البحث العلمى، وتقديم نموذج ناجح للمجتمع، مؤكداً أننا نستطيع بإرثنا الحضاري والتاريخي التواجد في مكانة أفضل.

زراعة الإسكندرية تشارك في الدراسات

وأكد الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة خلال كلمته أن الكلية لا تألو جهداً من خلال تطبيق خطة شاملة لقطاع شئون خدمة المجتمع بالجامعة المشاركة فى كل الأحداث القومية واقتراح رؤى مستقبلية في العديد من القطاعات الهامة على مستوى الدولة، كما أضاف أن الكلية شاركت في العديد من الدراسات القومية الهامة من خلال علماؤها الأفاضل في المجالات المختلفة آخرها مجال حصر الأراضي فى مناطق مختلفة «الضبعة ـ العلمين ـ سيوة»، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء حيث قامت الكلية بحصر الأراضى وإعداد الخرائط وتحليل التربة لما يقرب من مليون فدان حتى الآن ضمن استرتيجية التنمية الزراعية 2030 بتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن الكلية تسعى من خلال خريجيها وأساتذتها وعلمائها وتطوير لوائحها الدراسية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لكي تكون في المقدمة دائماً وتشارك بفاعلية في خدمة الوطن واللحاق بالتطور الهائل في مجالات العلوم كافة ومجالات العلوم الزراعية على وجه الخصوص.

تحديات ارتفاع أسعار الغذاء

وأكد الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع الزراعة في مصر يتصف بإمكانات وخصائص تجعله من أكثر القطاعات أهمية لمواجهة التحديات التي تواجه أى مجتمع منها عدم الإكتفاء بمحصول القمح ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء، ومشكلة نقص المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، والفجوة العلفية التي تواجه مستثمرى الثروة الحيوانية ومن ثم إرتفاع أسعار المنتجات الحيوانية وكذلك زيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء.

وأضاف: «يعقد مؤتمرنا اليوم بهدف تطوير وتنفيذ نظم إنتاج حيوانى ذكية ومنضبطة التى يمكن أن تجعل الإنتاج الحيوانى أكثر استدامة وإنتاجية من خلال تشجيع المشاركين من العلماء والباحثين والمربيين والمهتمين بمجال وصناعة الإنتاج الحيوانى لتوفير منصة تعاون من أجل البحث وتبادل الآراء والمشاركة والتفاعل بين الأكاديميين والمنتجين».