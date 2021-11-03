مباحثات «مصرية - كورية» للتعاون فى مجالات التدريب وتطوير الريف

بحث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع وفد من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية المعنية بملف التنمية المحلية، برئاسة كيم سونجسو، ملامح الدور المحورى الذى تقوم به الوزارة فى متابعة المشروعات الجارية بالمحافظات فى مختلف المجالات الخدمية.

وقالت الوزارة، فى بيان أمس، إن «شعراوى»، أكد خلال اللقاء الاهتمام الذى توليه الدولة لملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بمختلف مستوياتهم الإدارية، وإعداد صف ثان فى المحليات بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى تفاصيل مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى التى تستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل فى كافة الخدمات بالقرى المستهدفة، حيث تعد أكبر مبادرة تنموية فى تاريخ مصر من حجم المخصصات المالية وعدد المستفيدين لتغيير وجه الريف المصرى تنموياً بشكل أفضل.

وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، حيث رحب بإمكانية تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية فى هذا المجال الحيوى، وشدد على اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة فى قرى برنامج تطوير الريف المصرى وباقى المحافظات لتمكينهم اقتصادياً.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الكورى عن استعداد وزارة الداخلية لتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مجالات التدريب وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سريعة وإلكترونية وتبادل الخبرات الممكنة لتحقيق مصلحة الشعبين.

وأشاد بالتطوير والنهضة الكبيرة التى تشهدها مصر فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين فيما يخص برنامج تطوير الريف المصرى بما يحقق الأهداف التى وضعتها القيادة السياسية لهذا المشروع الضخم التى تنفذها الحكومة المصرية.