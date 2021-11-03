بريد الوطن .. فين الدبلة؟
كتب:
الوطن
08:11 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
ارشيفية
مش ملاحظ بينا
الكلام اتقَلّ
والحوار اتملّ
وردة وبتدبل
وإحنا ليه ساكتين؟
مش ملاحظ إنك
حتى لا بتسأل
وأنا مش باسأل
الاهتمام بيقلّ
والقلوب شايلين
آه ما بينا سنين
وعِشرة، وذكريات تانيين
بس ابتديت من فترة أحس بإننا تايهين
فين الدبلة وفين حُضنك
وفين وفين؟!
برغم الحيرة والتوهة
باشوفنا لسَّه من جوّا قلوب حبيبين
محمد خميس الحاوى
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