بريد الوطن .. فين الدبلة؟

مش ملاحظ بينا

الكلام اتقَلّ

والحوار اتملّ

وردة وبتدبل

وإحنا ليه ساكتين؟

مش ملاحظ إنك

حتى لا بتسأل

وأنا مش باسأل

الاهتمام بيقلّ

والقلوب شايلين

آه ما بينا سنين

وعِشرة، وذكريات تانيين

بس ابتديت من فترة أحس بإننا تايهين

فين الدبلة وفين حُضنك

وفين وفين؟!

برغم الحيرة والتوهة

باشوفنا لسَّه من جوّا قلوب حبيبين

محمد خميس الحاوى

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