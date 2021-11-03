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محمود مسلم

بريد الوطن .. فين الدبلة؟

كتب:

الوطن
08:11 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

مش ملاحظ بينا

الكلام اتقَلّ

والحوار اتملّ

وردة وبتدبل

وإحنا ليه ساكتين؟

مش ملاحظ إنك

حتى لا بتسأل

وأنا مش باسأل

الاهتمام بيقلّ

والقلوب شايلين

آه ما بينا سنين

وعِشرة، وذكريات تانيين

بس ابتديت من فترة أحس بإننا تايهين

فين الدبلة وفين حُضنك

وفين وفين؟!

برغم الحيرة والتوهة

باشوفنا لسَّه من جوّا قلوب حبيبين

                          محمد خميس الحاوى

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