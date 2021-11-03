بريد الوطن .. التحرش دليل ذكورية المجتمع وليس رجولته

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة سيئة وهى ظاهرة التحرش الجنسى بالفتيات والسيدات.. هل هى دليل على وجود أخلاق رجولية فى المجتمع أم دليل على ذكورية متطرفة؟.. فالمتحرش ربما يعتقد أنه رجل مفرط الرجولة، وأن التحرش دليل على ذلك، بل ويتباهى بذلك أمام أصدقائه، بل وربما يشاركون فى ضحية واحدة! ولكن هذا للأسف عكس الحقيقة، فالرجولة أخلاق وتضحية.. الرجولة أن تنقذ الضعيف الذى يعتدى عليه الآخرون، أما الذكورة فهى شىء آخر، فلا ميزة للإنسان أمام الله، أو أمام المجتمع أنه ولد ذكراً.. فهو شىء يشترك فيه الإنسان مع الحيوان، فلماذا يفتخر شخص بأنه ذكر أو أنه أفضل من الأنثى؟.. أليس الله هو من خلق الإنسان ذكراً أو أنثى؟.. بل إن بعض النساء رغم أنوثتهن يتمتعن بأخلاق الرجال من الاعتماد على النفس وتدبير شئون الأسرة إذا غاب عائلها، فتصبح أباً وأماً فى ذات الوقت.. ولكى نعالج هذه الظاهرة فى الخطاب الدينى المستنير من رجال الدين، فلا يجب إلقاء اللوم على الضحية وملابسها، فالمرأة المصرية أكثر نساء العالم اعتدالاً فى ملابسها، أما الشباب فيجب أن يتعود على غض البصر، وكما قال السيد المسيح: «إذا عينك أعثرتك فاقلعها».. وأخيراً التربية الجيدة للشباب فى المنزل، وتعليمه أن المرأة والفتاة هى أخته، وليس شيئاً مباحاً.. أفيقوا قبل أن يتحول هذا المرض الدخيل إلى سرطان اجتماعى يهدد كيان المجتمع.

سامح لطفى هابيل

محامٍ بالنقض - أبوتيج

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