بريد الوطن .. أنقِذنا من فوضى الشباب بشارع ممدوح سالم يا وزير الداخلية

نشكو نحن سكان شارع ممدوح سالم، امتداد رمسيس بمدينة نصر، من الإزعاج المستمر الذى يُسببه شباب يلهون طوال اليوم بالسيارات، ويتجمعون على النواصى، ونسمع حكايات عن تعاطى المخدرات، ونخشى النزول ليلاً، سواء نحن أو أبناؤنا الصغار، وتحدث كل تلك التجاوزات دون مراعاة لحرمة السكان، الذين لا يستطيعون الحصول على أى راحة، ولا هدوء بال، فى ظل تجاوزات الشباب.

قمنا بتوثيق كل تلك التجاوزات بالفيديو والصور الفوتوغرافية، وهى تحت أيدينا لأى مسئول يرغب فى مشاهدتها، لذلك نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، سرعة التدخل وإنهاء معاناتنا من فوضى الشارع، وتجاوزات الشباب.

عن الأهالى: محمد محفوظ عمران - مدينة نصر - القاهرة

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