ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت أكاديمية بدون ترخيص في الجيزة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط قائمين على إدارة أكاديمية بدون ترخيص بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تدريبية.

سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير أكاديمية

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام إحدى السيدات، وتقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة أكاديمية تدريب طبي بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وانتحال صفة طبيبة، ومزاولة مهنة الطب «بدون ترخيص»، فضلاً عن قيامها بالإعلان عن تلك الأكاديمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياها بأن مدة التدريب 3 أيام يحصل خلالها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة أخصائي في مجال العلاج بـ«الحجامة» مقابل مبلغ مالي.

كما أكدت المعلومات شراء السيدة لأدوية مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء منتجات طبية لعلاج العديد من الأمراض، وتسويقها على ضحاياها بأسعار باهظة.

شهادات أخصائي علاج حجامة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف السيدة وضبطها، وبرفقتها شخصان آخران يعملان بالأكاديمية، وبتفتيش الأكاديمية عُثر على مجموعة من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية تفيد حصولهم على درجة أخصائى فى العلاج بالحجامة، و300 عبوة بلاستيكية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر، وجهاز يستخدم فى العلاج بالحجامة، و6000 كبسولة فارغة جاهزة للتعبئة مجهولة المصدر، و3 جوالات بداخلها أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة الكبسولات، وكمية من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية تحمل أسماء الضحايا، ومبلغ مالي.

وتمكنت أجهزة الوزارة من الاستدلال على 4 من الضحايا، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.