الجوازات السعودية تنفي إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة لإقامة دائمة

حذرت الجوازات السعودية من الشائعات التي تتردد عن أن تأشيرة زيارة المملكة، يمكن تحويلها إلى إقامة في البلاد.

الجوازت السعودية: حديث لا أساس له من الصحة

وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه غير مسموح تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة رسمية في السعودية، وأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حسب صحيفة تواصل الإلكترونية السعودية.

التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

وأشارت مديرية الجوازات السعودية إلى أن الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الجوازات السعودية أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

الجوازات السعودية تصدر تأشيرة الزيارة لمرافقي المقيمين في السعودية

ومن المعروف أن الجوازات السعودية تُصدر تأشيرة الزيارة لمرافقي المقيمين في السعودية.

وفي سياق متصل، أعادت صفحة الجوازات السعودية على موقع التواصل تويتر، نقلا عن وزارة الداخلية، أنه تم خلال أسبوع ضبط 15806 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل للغير

ومن ناحية أخرى، أعلنت الجوازات السعودية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل للغير أو لحسابهم الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، الترحيل إن كان وافدا، السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات.