أستاذ علم اجتماع: مصر من أقل المجتمعات عنفا مقارنة بأمريكا والهند

قال الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن المجتمع المصري ليس بالمجتمع الفريد بالعالم، حيث إن جميع دول العالم دائما ما تتعرض للتغيرات بشكل دائم ودوري، ولكن التحامل على الدولة المصرية أو المجتمع المصري هو أمر ليس بالسليم، «العالم منفلت وبيجري ومليء بالمخاطر، ومصر من أقل المجتمعات عنفا بالمقارنة بأمريكا والهند».

زايد: المجتمعات تتحول من القيم الجمعية إلى القيم الفردية

وأضاف «زايد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المجتمعات دائما ما تتشظى وتتفكك، وهناك منشور علمي يجرى الإعلان عنه كل 5 سنوات ويتضمن عددا كبيرا من دول العالم وأجمع ذلك المنشور بأن كافة المجتمعات تتحول من القيم الجمعية للقيم الفردية ومن القيم المعنوية للقيم المادية، حتى المجتمع المصري الذي شمله المنشور مرتين.

زايد: المجتمعات حول العالم مليئة بالتغيرات.. ويجب آلا نقسوا على أنفسنا

وأوضح أن المجتمعات في العالم كله الآن مليئة بالتغيرات وأصبح منفلت ويجب ألا نقسوا على أنفسنا، لافتا إلى أن الثورة في عالم الاتصال فتحت الباب على مصراعيه لمفهوم الحرية الشخصية، بعدما أصبح الشخص قادرًا على القيام بكل ما يريده عبر الهاتف المحمول دون أدنى حساب.

وأكد أن المجتمع عندما يكون في حالة من عدم التعاقدية فكل شخص ينفذ القانون بطريقته، ولكن عندما توجد دولة فهي من تنفذ القانون، حيث إن التعاقد في جوهره يعني التخلي عن الحرية الفردية؛ لأن الدولة هي من ستقوم بجلب الحق لصاحبه، «عكس كده معناه الفوضى، وحالة الفوضى هي التي ينفذ فيها الفرد العقاب بنفسه، ما يؤدي إلى مزيد من الفوضى».

وتابع: «الدولة هي المنظم الرئيسي في دعم الفن الهادف وتشجيع المؤسسات المستقلة على إنتاج فنون راقية لتحقيق نهضة ثقافية لبناء الإنسان».