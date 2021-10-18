خبير علم اجتماع سياسي: «كومكس» السوشيال ميديا أحد أسلحة أعداء الوطن

قالت مها سليمان، خبير علم الاجتماع السياسي، إن القوة الناعمة هي أداة الدولة في نشر الوعي بين الطبقات المختلفة في الشعب المصري، موضحة أنّ للقوة الناعمة دور مهم في نشر الوعي بين المواطنين خاصة في ظل حرب الشائعات التي لا تنتهي.

تأثير الشائعات

وأضافت سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشائعات تتجه للمشاعر والعواطف، كي يتم تحقيق الهدف منها وهو أن يرددها المواطنين وهم مقتنعين بصحتها، مشددة على أهمية مواجهة الشائعات بشكل محترف، عن طريق تحديد أهدافها، أسبابها وآثارها.

استخدام الكومكس الساخر

وأشارت سليمان، إلى أنّ الكومكس التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، هي أحد الأسلحة التي يستخدمها أعداء الوطن من أجل تقليل ثقة المواطنين في نظام الدولة، موضحة أنّ الدولة تبذل الكثير من الجهد من أجل مقاومة الشائعات ولكن ينقصنا فن الرد على الشائعة والتعامل معها.

وقالت خبير علم الاجتماع السياسي، إنّ من يطلقوا الشائعات هدفهم التدمير الذاتي، بصناعة وعي زائف وانتشاره في المجتمع عن طريق توصيل معلومات خاطئة للمواطنين ويقوم المواطن بنشرها بعد الاقتناع بها، ويتحول المواطن إلى آلة لنشر الشائعات بشكل أكبر، إلى جانب السوشيال ميديا.

اختيار التوقيت

ولفتت سليمان، أنّ اختيار التوقيت من أهم خطوات إطلاق الشائعة، وغالبًا ما تكون في أوقات انطلاق الأحداث الهامة أو تحقيق إنجازات كبرى في البلاد، ولاسيما أننا في وقت إنجازات هامة وهي انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ أيام.

وأوضحت سليمان، أنّ الشائعة تحتوي على جزء من الحقيقة، 10%، ويتم تزييف باقي الـ90%، مؤكدة أن قوى الشر لديها مراكز أبحاث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمواطن المصري وشخصيته وخاصة من الناحية النفسية.