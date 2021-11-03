تفاصيل برنامج إقامة «بيج رامي» بالغردقة.. كل ساعتين وجبة

شهدت مدينة الغردقة زيارة البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، الحاصل على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في بطولة «مستر أوليمبيا» لعام 2021، لكمال الأجسام للمحترفين، حيث يقيم في احد الفنادق السياحية الشهيرة جنوب الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر.

برنامج إقامة «بيج رامي» في الغردقة

وصل البطل العالمي «بيج رامي» إلى مدينة الغردقة منذ ساعات، ويقيم في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، برفقة مدير أعماله ومدربه الأجنبي وزوجة مدربه، ويتحرك في الغردقة وسط حراسة مشددة.

وأجرى «بيج رامي»، الحاصل على لقب «مستر أوليمبيا» لكمال الأجسام للاعبين المحترفين، زيارة لمنطقة مارينا الغردقة لليخوت، حيث استقل أحد اليخوت السياحية في رحلة بحرية أمام شواطئ مدينة الغردقة، كما تجول في منطقة «الكوثر»، واستجاب لطلبات عدد كبير من المواطنين والتقط معهم صوراً تذكارية، وسط زحام شديد وحراسة خاصة.

برنامج غذائي منتظم لـ«بيج رامي» في الغردقة

وقال «مصطفى الدولي»، أحد الأصدقاء المقربين للبطل العالمي في مدينة الغردقة، إن «بيج رامي» جاء إلى الغردقة بناءً على دعوة من أحد مراكز اللياقة البدنية، حيث يقيم في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، برفقته مدير أعماله ومدربه وزوجة المدرب.

وأضاف «الدولي»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن «بيج رامي» يخضع لبرنامج غذائي منتظم، حيث يتناول وجبة كل ساعتين، مشيراً إلى أنه أجرى زيارة لمنطقة المارينا السياحي، كما زار أحد المراكز التجارية في منطقة «الكوثر» بالغردقة.

«بيج رامي» يغادر الغردقة ويعود إليها مرة أخرى

وأكد «الدولي» أن «بيج رامي» سوف يغادر الغردقة بعد قليل، حيث يغيب لمدة 24 ساعة، لحضور تكريم في محافظة كفر الشيخ، غداً الخميس، على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي، ثم يعود إلى محافظة البحر الأحمر مرة أخرى، لاستكمال البرنامج التدريبي في مدينة الغردقة.