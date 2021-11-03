«أحمد» في دعوى نشوز: «مراتي مشغولة بالتليفون والفيس.. وسابت العيال لأمها»

لجأ «أحمد. س» إلى محكمة الأسرة ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته، بعد أن رفض الحلول الذي توصل إليها مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بحجة أنها مداومة على استخدام هاتفها طوال اليوم، وهذا يجعلها مهملة في حق أطفالها وتتركهم لوالدتها، ومؤخراً قامت بترك المنزل مبررة أنه دائم الشجار معها، حسب الدعوى المقامة منه، والمنظورة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، التي لم يُفصل فيها بعد.

مراتي مهملة

وأضاف «أحمد» أنه تزوجها بعد خطبة استمرت 3 سنوات، وبدا الإهمال هو المسيطر على سلوكياتها، فباتت مشغولة عن أعمال المنزل بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، والتحدث عبر الهاتف مع صديقاتها.

أمها مسؤولة عن العيال

وأوضح «أحمد» أنه رُزق من زوجته بـ 3 أطفال، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لها حتى تهتم بأطفالها، وتركت مسؤوليتهم لوالدتها، بشكل كامل، التي تفرغت لتربية أطفالي وتمارس هذا الدور بدلا عن ابنتها، نظرا لانشغالي بأعمالي طوال اليوم.

هددتها بالطلاق

وزاد «أحمد» خلال حديثه أمام القاضي بمحكمة الأسرة بقوله: «حذرتها أكتر من مرة إنها تخلي بالها من بيتها، ووصلت إني هددتها بالطلاق، وكانت بتسيب البيت بالشهور بحجة إني بتخانق معاها، ولما طلبت منها تقعد في البيت وتهتم بالأولاد، مهتمتش، وطلبت الطلاق وكل مرة تقول إنها حاضنة والشقة من حقها، وإن مش مهم مين بيربي الولاد، وفي مرة هددتني بالخلع لو مبطلتش خناق معاها».

دعوى نشوز

واختتم «أحمد» حديثه، بأنه لجأ لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز ضد زوجته، وقال إنه تزوجها بصحيح العقد الشرعي وأنهم رزقوا بالصغار على فراش الزوجية، وما زالت في عصمته، لكنها تركت المنزل والصغار منذ شهور رافضة العودة، والاهتمام بالأطفال؛ لكنه لا يود العيش معها بعد اليوم، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.