خدمات علاجية بقرية معصرة حجاج ضمن «حياة كريمة» في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

خدمات علاجية بالمجان بمعصرة حجاج

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1824 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تحويل 48 حالة للمستشفيات

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 430 حالة جراحة و494 حالة أطفال و227 باطنة و99 قلب و78 نساء و61 أسنان و217 جلدية و149 أنف وأذن و69 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 100 تحاليل مختلفة وعمل 30 حالة موجات صوتية وعمل17 حالة رسم قلب و عمل 6 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 158 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 48 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 94 متردد.

وتطلق مديرىة الصحة قوافلها أسبوعيا وعلى التوالي وتستهدف القري والمناطق المحرومة والتي تعاني نقص في الخدمات الطبية وتبعد عن أقرب مستشفي عام أو مركزي 15 كيلو متر على الأقل.