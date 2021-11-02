10 معلومات عن الكتاب الإلكتروني بجامعة المنيا

رفعت جامعة المنيا جميع المقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني عبر منصة الجامعة التعليمية، لتكون متاحة أمام الطلاب، وفقاً لآليات وضوابط تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني، وآليات دفع المصروفات، وصلاحيات الدخول على المنصة، مع دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الطلابي.

وتقدم «الوطن» 10 معلومات عن الكتاب الجامعي الإلكتروني البديل للورقي

1/ متاح على منصة الجامعة التعليمية عن طريق الإيميل الجامعي المخصص لكل طالب.

2/ يحصل كل طالب على اسم مستخدم ورقم سري.

3/ يتم قياس مدى تفاعل الطالب ونسب تردده على منصة الجامعة التعليمية.

4/ دعم الطلاب غير القادرين لدفع مصاريف الكتاب من صندوق التكافل.

5/ تسعيره وتحصيل قيمته مع المصاريف الدراسية للطلاب لكل ترم على حدة.

6/ الحظر التام لتداول الكتاب الورقي.

7/ المصادر المقترحة بجانب الكتاب الإلكتروني متاحة مجاناً في المكتبات الإلكترونية أو شبكة المعلومات.

8/ منصة الجامعة تقدم محاضرات إلكترونية وتفاعلية طبقاً لآليات منظومة التعليم الهجين.

9/ تشكيل لجان متخصصة بجميع الكليات لدراسة ومراجعة المحتوى العلمي.

10/ جودة المادة العلمية المرجعية التي يُمكن أن يُقاس من خلال تردد الطالب وتفاعله.

تحديث لوائح الكليات الداخلية بجامعة المنيا

وناقش مجلس جامعة المنيا في اجتماع سابق تحديث لوائح الكليات الداخلية بما يُواكب أحدث النظم العالمية في التعليم الجامعي، ومتطلبات سوق العمل تمهيداً للتطبيق، من خلال تعميم نظام الساعات المعتمدة التي تمنح الطالب الدرجة العلمية متى استوفى الساعات أو النقاط المعتمدة، والحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة طبقاً لما تحدده لوائح الكليات.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إنه جار الإعداد والتطبيق للإدارة الإلكترونية وميكنة الدورة المستندية، وأرشفة المستندات للإدارات المختلفة بالجامعة؛ بهدف السرعة في الإنجاز والأداء لحركة المستندات والحفاظ على سريتها، واختصار الاستخدام الورقي، بحيث يتعامل طالب الخدمة ورقياً مرة واحدة حتى إنجاز المهمة.