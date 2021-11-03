حركة المحليات في المنيا.. «سعيد» سكرتيرا عاما و«عبد العزيز» مساعدا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أصدر عدة قرارات بتعيين وندب عدد من القيادات المحلية بالمحافظة، شملت ندب اللواء تامر سعيد محمد، سكرتيراً عاماً للمحافظة، نقلا من وظيفة سكرتير عام محافظة قنا، وتعيين اللواء ياسر محمد عبد العزيز، سكرتيراً عاماً مساعداً للمحافظة، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة المنيا.

حركة المحليات في المنيا

كما شمل قرار وزير التنمية المحلية، ندب الدكتور محمد حلمي محمد، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة المنيا، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وتعيين محمد عزت، رئيساً لمركز ومدينة أبو قرقاص، نقلاً من وظيفة، رئيس مركز ومدينة العدوة.

«راشد» قائما بأعمال رئيس مركز سمالوط

من جانبه أصدر المحافظ، قراراً بتكليف عامر طه آدم، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وتكليف أحمد راشد محمد، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وتكليف أحمد خلف عبد العزيز، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة.

كما شمل قرار المحافظ، تكليف عماد حسن عبد العزيز، للعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وتكليف إيهاب عبد القوي محمد، للعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وتكليف طه حسين عبد الفتاح، للعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة.

وأكد المحافظ، أن الحركة تهدف لضخ دماء جديدة، ودفع عجلة التنمية، مشدداً على ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع لمشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم، بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين.