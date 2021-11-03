التصوير بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية: «السيشن بـ1500 جنيه»

أعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عن رفع أسعار التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو الخاص بالزفاف والخطوبة «فوتسيشن غير تجاري»، بتذكرة ثمنها 1500 جنيه، بدلاً من 800 جنيه، وذلك وفقاً لقرار وزارة الآثار برفع قيمة التصوير في الأماكن الأثرية، مع شرط موافقة السلطة المختصة بمقر وزارة السياحة و الآثار بالزمالك.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار التصوير في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، بالتزامن مع رفع قيمة السيشن إلى 1500 جنيه، حيث توجد اسعار مختلفة للصور التذكارية، مع اشتراطات محددة للتصوير.

اسعار التصوير داخل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

ووفقاً لما أعلنه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، فإن أسعار التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا، حيث يسمح فقط بدون فلاش للمصريين والعرب بقيمة 20 جنيهاً، والأجانب بقيمة 50 جنيهاً، فيما تبرز اسعار تصوير الفيديو التذكاري لجميع الفئات بقيمة 300 جنيه‬.

تحذيرات من التصوير بالفلاش في متحف المجوهرات الملكية

وحذر متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، جميع زائريه من التصوير بالفلاش، وذلك تأكيداً على القاعدة المتعارف عليها بمنع التصوير بفلاش داخل المتحف، إلا أن المتحف قد أصدر بياناً توضيحياً بسبب منع التصوير بالفلاش داخل المتاحف.

أسباب منع التصوير بفلاش في المتاحف

وقالت مريام جميل، اخصائي ترميم بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، إنه قد ثبت أن أشعة الفلاش تؤثر على ألوان الأثر بشكل سلبي على المدى البعيد، أي أن الإضاءة التي تخرج من الفلاش عبارة عن جسيمات حاملة طاقة ضوء عالية جداً، مما يجعلها تتصادم بجزئيات اللون الخاص بالأثر، فتتفاعل وتتفكك، وبالتالي ينتج عن هذا تغيير اللون الأصلي للأثر أو يتلاشى تماماً.

وأضافت «جميل»، في بيان، أن جميع الآثار تتأثر بشكل مباشر من ضوء الفلاش، سواء كانت آثار عضوية أو حجرية ومعدنية حاملة النقوش أو الزخارف الملونة.