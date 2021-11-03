مستشار الرئيس: نسعى لتطعيم الفئات العمرية من 12 لـ18 عاما بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه ثبت مؤخرا مأمونية تلقي الأفراد الأقل من سن 12 إلى 18 عاما لقاح كورونا، لذا تتجه وزارة الصحة لتطعيم طلاب هذه الفئة العمرية، «نستهدف تطعيم كل الفئات الجامعية، والغالبية الساحقة من المدرسين والمعلمين والأساتذه الجامعيين حصلوا على اللقاح».

تاج الدين: فايزر بايونتيك التطعيم المناسب للأطفال حتى الآن

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التجارب الإكلينيكية السريرية خلصت إلى مأمونية اللقاح لمن هم من سن 12 لـ18 عاما، «التطعيم اللي أُجيز لتطعيم هذه الفئة حتى الآن هو لقاح فايزر بايونتيك».

«الدواء الأمريكية» تصرح بتطعيم الأطفال خلال الفئة من 12 لـ15 عاما

وذكر مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن «هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أعطت تصريحا لتطعيم الأطفال ممن هم في سن 12 لـ15 عاما، وتدريجيا هناخد الفئات العمريه دي بالتدريج كلما أُتيحت كميات من اللقاحات في مصر، وده هيكون بعد ما تدرس هيئة الدواء المصرية الملفات وتشوف الجرعات المناسبة، ونتأكد من مأمونيته ليهم».

وأوضح أن مصر لديها كميات كبرى من لقاح فايزر بايونتيك حاليا، كما يوجد تدفق يومي من اللقاحات الأخرى، «جالنا مؤخرا 3 ملايين جرعة، وكل يوم أعداد اللقاحات بتزيد، وفيه تدفق واستمرارية في اللقاحات لتغطية أكبر قدر ممكن من المواطنين»، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح هي ذاتها المشكو منها في كل اللقاحات التي تم إنتاجها حول العالم دون تغيير، «كلها آثار بسيطة، ومفيش لحد دلوقتي حاجة تقلق من أنواع اللقاحات، وجميعها آمنة».

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد أنه بحلول 15 نوفمبر الجاري، لن يُسمح للعاملين بالأماكن الحكومية والخدمية والعامة ممن لم يحصلوا على اللقاح بممارسة العمل، أو يجب عليهم إجراء تحليل «PCR» مرتين أسبوعيا، ومع بداية شهر ديسمبر المقبل سيكون على كل المتعاملين أو طالبي الخدمات من المؤسسات الحكومية أن يكون لديهم شهادة التلقيح.

وعن تطعيم الحوامل أو المرضعات ومتوقعات الحمل، أشار «تاج الدين» إلى أن المراكز البحثية العالمية أكدت مأمونية تلقي مثل تلك الفئات للقاحات، وتم إجازة حصولهم على اللقاحات منذ شهرين مضت، «لا يوجد أي مخاطر لهم، ولكن سيكون لديهم فوائد كثيرة، وبالنسبة للأجنة في بطون أمهاتهم بالـ6 أشهر الأولي فسيحصلوا على جزء من المناعة جراء تلقيح أمهاتهم، واللقاح متاح ومسموح لهم بكل أماكن التطعيم».

وتابع: «لايمكننا إعلان هذا إلا وأحنا متأكدين بالأبحاث العلمية والتجارب الأكلينيكية بأن التطعيم أثناء الحمل آمن تماما، وإحنا بنقول ده ونعلنه أمانا وضمانا لحمايتهم، وده مبني على أسس علمية كبرى».