أستاذ أوبئة: موجة خامسة من كورونا أول مارس إذا لم نصل لمناعة القطيع

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات خلال ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، موضحا أنه من الصعب القضاء على الجائحة وسط ظهور العديد من المتغيرات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الأخيرة.

انكسار الموجة الرابعة خلال يناير المقبل

وأضاف «عنان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال لم نصل لمناعة القطيع ستستمر الموجات المتعلقة بفيروس كورونا، موضحا انكسار الموجة الرابعة خلال يناير المقبل.

وذكر أنه من المحتمل أن يشهد شهرا يناير وفبراير المقبلان انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات، وفي حال عدم الوصول لتطعيم 70% من إجمالي عدد السكان ستكون هناك موجة خامسة من فيروس كورونا.

الشهور المقبلة تشهد تحورات جديدة لفيروس كورونا

وتابع «عنان» أن الموجة الخامسة وفقا للإحصائيات ومعدلات انتشار الفيروس ستكون أول مارس 2022 المقبل، والشهور المقبلة قد تشهد متغيرات جديدة على فيروس كورونا على غرار «دلتا بلس»، لافتا إلى أن الموجة الخامسة لن تدوم لفترة طويلة في مصر، نظرا لتطعيم عدد كبير من المواطنين باللقاح خلال هذه الفترة.

جميع اللقاحات آمنة

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف من مأمونيتها أو الأعراض الجانبية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أدوية أو لقاحات بدون أعراض جانبية، ولقاح كورونا مثل أي لقاح أو عقار ستظهر له بعض الأعراض مثل تورم مكان الحقن، واحمرار مكان الحقن، وارتفاع درجة الحرارة، وألم في المفاصل، والرغبة في النوم.

وأشار «عنان» إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة، وغسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، ووجود تباعد اجتماعي وجسدي لمسافة متر على الأقل أثناء التحدث مع الآخرين، بالإضافة إلى أخذ اللقاح.