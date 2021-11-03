«المترو» يعلن أسماء 15 محطة بها وحدات طبية لتطعيم الركاب بلقاح كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، المحطات التي سيتواجد بها وحدات طبية متنقلة لتطعيم الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوحدات الطبية ستكون ثابتة في محطات الخطوط الثلاثة للمترو، والبالغ عددها 15 محطة وهي محطات «الشهداء - السادات - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة - روض الفرج - الدمرداش - سراي القبة - المرج الجديدة - السيدة زينب - دار السلام - حلوان - فيصل»، موضحا أن الشركة أنهت كل الاتفاقات مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير خدمة تقديم لقاح كورونا للمواطنين داخل المحطات.

وحدات طبية بـ15 محطة لتطعيم الركاب بلقاح كورونا

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنه سيتم توفير وحدات طبية ثابتة في 15 محطة بالخطوط الثلاثة للمترو، لتطعيم الركاب بلقاح فيروس كورونا، منوها إلى أن الشركة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب، موضحا أن الشركة تنفذ إجراءات مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

الأسبوع المقبل ستتواجد الوحدات الطبية لتطعيم الركاب بلقاح كورونا

وأكد متحدث مترو الأنفاق، على أنه بدءا من الأسبوع المقبل، ستواجد الوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، داخل محطات المترو، لتطعيم الركاب بلقاح فيروس كورونا، منوها إلى أن الشركة تنفذ خططا شاملة بشكل يومي، لمواجهة كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا

وأوضح عبدالهادي، أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، مؤكدا على أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، مضيفا أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للعمل على إصلاحها سريعا لمنع تعطل حركة التشغيل.