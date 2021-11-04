مراحل التبرع ببلازما الدم.. تبدأ بالتوجه إلى أقرب مركز

حددت وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المراحل والخطوات الكاملة التي سيتبعها الراغب في التبرع من أجل التبرع ببلازما الدم.

وأوضحت وزارة الصحة أن البلازما علاج مهم لجميع أصحاب الأمراض الخطيرة، ومنها سرطانات الكبد، والهيموفيليا، وناشدت «الصحة» المواطنين في مساعدتهم بالتبرع ببلازما الدم من أجل الشفاء العاجل لهم.

وزارة الصحة توضح 4 خطوات للتبرع ببلازما الدم

1 - في البداية يجب أن يتوجه الشخص الراغب في التبرع إلى أقرب مركز للتبرع ببلازما الدم.

2 - الخطوة التالية هي «التسجيل»، وذلك عن طريق مل استمارة التبرع، بالإضافة إلى كتابة مختلف البيانات الشخصية.

3 - تأتي الخطوة الثالثة وهي «الفحص»، وتتم من خلال كل من أولا الكشف على المتبرع، ثم عمل مقياس الأنيميا له، بالإضافة إلى قياس كل من الطول، والوزن، ودرجة حرارة الجسم، والنبض، وأخيراً نسبة الهيماتوكريت.

4 - الخطوة الأخيرة والنهائية هي «التبرع»، حيث تتم عملية التبرع في مدة تتراوح ما بين ساعة إلا ربع إلى ساعة ونصف.

استخدامات بلازما الدم في علاج مختلف الأمراض

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» الاستخدامات الخاصة ببلازما الدم في علاج مختلف الأمراض، وهي كالتالي:

- استخدام بلازما الدم من أجل علاج مرضى الهيموفيليا «النزف المتكرر».

- استخدام بلازما الدم أيضا من أجل علاج أمراض نقص المناعة.

- استخدام بلازما الدم بهدف علاج أمراض الكبد.

- مساعدة بلازما الدم في علاج مختلف أمراض الكلى.

- استخدام بلازما الدم من أجل علاج الحروق.

كما أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البلازما تمثل 55% من دم الإنسان، وأنها أيضا تتكون من 92% ماء، و8% بروتين مع أجسام مضادة.