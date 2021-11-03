تصل للحبس وغرامة مليون جنيه.. مخالفات يجب ألا يرتكبها بقال التموين

حدد القانون بعض المخالفات التي إذا ارتكبها «بقال التموين» في حق المواطنين يتم توجيه إنذار لبدال التموين، وفي حال التكرار يتم سحب الرخصة، وفي بعض المخالفات يتم الحكم بغرامة تصل لمليون جنيه، والحبس لمدة 5 سنوات، فما هي هي تلك المخالفات التي نص عليها القانون؟

ويرصد موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين، أهم المخالفات التي لا يجب أن يقع فيها بدال التموين حتى لا يتعرض لسحب الرخصة أو الغرامة أو حتى الحبس في التقرير التالي..

الاحتفاظ ببطاقات تموين المواطنين

وينص القرار رقم 142 لسنة 2021، بأنه يحذر على بقال التموين الاحتفاظ ببطاقات التموين للأفراد، وفي حالة الضبط، يتم توجيه إنذار نهائي، وفي حالة التكرار يتم سحب الرخصة نهائيًا.

أما المواطن الذي يترك بطاقته التموينية، يعاقب بإلغاء البطاقة، ويحق لصاحب البطاقة أو أحد المستفيدين بإعادة تشغيلها مرة أخرى، لكن في حالة التكرار يتم وقفها نهائيًا ويسقط حق الأسرة في الدعم السلعي.

بيع السلع المدعومة

وحذر القانون بقال التموين من شراء السلع التموينية لغير الاستخدام الشخصي، بهدف إعادة بيعها للمواطنين بأسعار أعلى، وفي تلك الحالة، يعاقب التاجر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

إخفاء السلع المدعومة

كما أنه في حالة إثبات أن تاجر التموين قد أخفى السلع ومنعها من التداول، أو لم يتم طرحها للمواطنين، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيعها بكميات معينة، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وفي تلك الحالة ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

الامتناع عن بيعها للمستحقين

وفي حالة كان بقال التمويل قد عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

ويعاقب في تلك الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.