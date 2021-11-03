«التموين» تطمئن المواطنين: «مصر آمنة غذائيا.. ومتقلقوش من الأسعار»

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لم تتأثر بنقص السلع الأساسية والغذائية رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، موضحًا أنه لا يوجد نقص أو عجز أو احتكار في أي سلعة، وهناك تحريك بسيط للأسعار، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الاقتصاد اليوم»، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع

وأضاف «خليل»، أنه طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين رغم جائحة كورونا، عملت الوزارة على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، فأصبح لدينا مخزون استراتيجي آمن من السلع يكفي لـ6 أشهر على الأقل، ويصل لـ24 شهرا في زيت النخيل والذرة الصفراء، و8.5 شهر للفول، فضلًا عن مخزون كاف من قصب السكر والبنجر.

مخزون مصر من القمح يكفي لـ 6.5 شهر

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مخزون مصر من القمح يكفي لـ6.5 شهر، «متقلقوش من الأسعار، عندنا سيطرة ومخزون استراتيجي والقيادة السياسية بتتابع الأسعار يوميًا»، مؤكدًا أن الوزارة تدخلت عقب ارتفاع أسعار البيض والدواجن، وطرحت كميات من البيض والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 37 جنيها.

على المواطنين عدم التكالب لتخزين أي سلعة

وأوضح المهندس عبدالمنعم خليل، طرح لحوم سودانية ومجمدة ما ساهم في توازن الأسعار، مناشدًا المواطنين بعدم التكالب لتخزين أي سلعة، فالسلع متوفرة وهناك مخزون استراتيجي آمن.

وأوضح، أن هناك توافر للخضروات في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار 5 جنيهات للطماطم، و7 جنيهات للخيار، و8 جنيهات لليمون.