تغيير مكان جنازة صباح فخري.. يُدفن بمسقط رأسه في حلب

كشفت وزارة الإعلام السورية، عن تغيير مكان جنازة الفنان صباح فخري، الذي رحل عن عالمنا، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل مستشفى الشامي بمدينة دمشق السورية.

خروج جثمان صباح فخري صباح الخميس

وقالت وزارة الإعلام السورية، إنّ جنازة الفنان صباح فخري، ستخرج صباح يوم الخميس 4 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة والثلث، من مستشفى الشامي في مدينة دمشق، إلى مسقط رأسه في مدينة حلب حيث يُصلى عليه عقب صلاة العصر في جامع عبد الله بن عباس ثم يواري الثرى في المقبرة الحديثة.

استقبال العزاء في صباح فخري بمدينة حلب لمدة 3 أيام

وأوضحت وزارة الإعلام السورية، أنّ أسرة الفنان صباح فخري، سوف تستقبل العزاء، أيام الخميس والجمعة والسبت، في صالة الأمويين، بفندق شهبا حلب للرجال وللنساء من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً، فيما تستقبل العزاء في مدينة دمشق، يومي الإثنين والثلاثاء، بصالة دار السعادة، من الساعة الخامسة مساءً ولمدة 4 ساعات فقط.

تغيير وصية صباح فخري

وكانت الفنانة السورية تماضر غانم، عضو مجلس نقابة الفنانين السوريين، قد كشفت عن وصية الفنان صباح فخري، خلال حوارها مع الإعلامي ماجد العجلاني، حيث قالت إنه سيُدفن في مقابر الدحداح في دمشق، بناءً على وصيته، «زوجته أبلغتنا بوصيته في الأيام الأخيرة من حياته، وأنه طلب أنّ يُدفن في المدينة التي رحل فيها، لا سيما وأنه سافر دولًا كثيرة في حياته».

كما كشفت عن غياب الفنان زهير رمضان، نقيب الفنانين السوريين، عن مراسم جنازة الفنان صباح فخري، مؤكدة أنه يُعاني من أزمة صحية شديدة وطارئة، قائلة: «هيغيب عشان تعبان، صوته مش طالع، لكن وجه أعضاء مجلس النقابة بمتابعة إجراءات مراسم دفن وعزاء الفقيد».