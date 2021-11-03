الداخلية تضبط كيانا تعليميا دون ترخيص للاحتيال على المواطنين بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص يدير كيانا تعليميًا «دون ترخيص» ويتخذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين في الدقهلية.

إدارة كيان تعليمي دون ترخيص

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية» بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وتوصلت التحريات إلى اتخاذه المكان المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات «التمريض - التحاليل الطبية - الأشعة – مساعد صيدلي» وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والجهات المختلفة داخل وخارج البلاد.

وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

ضبط صاحب الأكاديمية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها تم العثور على «مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بأكلاشيهات ومنسوب صدورها لعدة جهات مختلفة – 24 دفتر إيصال استلام نقدية خاص بالأكاديمية المشار إليها – 2 أكلاشيه تقرأ بصمته باسم الأكاديمية – لوحة إعلانية «بانر» مدون عليها اسم الأكاديمية المشار إليها ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف».

بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية - مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين العديد من الأشخاص راغبي الحصول على دورات تدريبية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي.

حرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.