الحائز على نوبل في أول لقاء جماهيري بالشارقة: ظننت فوزي بالجائزة مزحة

قال عبد الرزاق قرنح، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب 2021، عندما بلغت بفوزي بجائزة نوبل، كنت أتناول العشاء، وكنت أظن الموضوع مزحة أو معاكسة هاتفية، وطلبت من المتصل إغلاق السماعة، ولم أصدق سوى بعد إرسال البريد الالكتروني، وما أسعدنى هو السعادة التي رأيتها فى عيون من يعرفني ومن لا يعرفني أيضًا عن قرب، وسعيد بكونى من أصول عربية، وأحصل على هذه الجائزة العريقة.

وأوضح قرنح، خلال أول لقاء حواري له عقب فوزه بنوبل ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ40، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هنا.. لك كتاب» بمشاركة 1632 ناشرا عربيا وأجنبيا، و85 كاتبا ومبدعا وفنانا من مختلف بلدان العالم، أن الكاتب الناجح، هو من يستطيع الوصول للفكرة، ويكتبها بشكل صادق وبدقة.

صاحب نوبل: إلهامي يأتي من الهواء

وعن مصدر إلهامه، قال عبد الرزاق، إنها تأتى من الهواء، وطقوسى فى الكتابة بسيطة للغاية وهو جلوس على الطاولة، وحينها أبدا فى الكتابة، مشيرًا إلى أن اول عمل كتبه أرسله إلى 15 دور نشر وقال فى ذهنه إذ لم يتم نشر ذلك العمل فى دار واحدة فسوف يضع العمل أسفل «السرير» ويتركه.

وأشار عبد الرزاق قرنح، إلى أن معايير الكتابة الجيدة، تختلف من عمل لآخر، لكن جميعها يجب أن تتمتع بنغم الموسيقى، فإذا اختلت الموسيقى فى الإبداع، هنا الرواية أو القصة لا تكون جيدة، وعدم ترجمة أعمالى للغة السواحيلية، كانت نتيجة أن الناشرين يمتنعون عن ذلك.

افتتاح الدورة 40 من معرض الشارقة للكتاب

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هنا.. لك كتاب» بمشاركة 1632 ناشرا عربيا وأجنبيا، و85 كاتبا ومبدعا وفنانا من مختلف بلدان العالم.