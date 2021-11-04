إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف على قيمة إصلاح سيارة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بطعنات وكدمات وجروح متفرقة في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على قيمة إصلاح سيارة داخل إحدى الورش، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام للعلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية دائرة قسم أول سوهاج، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

مشاجرة بسبب إصلاح سيارة

تبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت بين «أحمد.ص.ا»، 28 سنة عامل بورشة دوكو سيارات مصاب بجرح طعني شبه نافذ في الصدر من الناحية اليسري وقطع بأوتار الذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و«جمال. ر.ح»، 60 سنة، سائق، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونجله «محمد.ج.ر»، 27 سنة، عامل، مصاب بقطع في وتر الأصبع الثالث باليد اليسري، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات مالية على قيمة إصلاح سيارة ملك الطرف الثاني بالورشة محل عمل الطرف الأول، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.