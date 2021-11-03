«الصحة» تطلق 15 قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 15 قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

وتولي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

قوافل طبية تجوب 15محافظة

قالت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنَّ القوافل الطبية ستنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة يومين متواصلين 3 و4 نوفمبر الجاري، في محافظات «القاهرة، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، مطروح، المنوفية، دمياط، السويس، بني سويف، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، البحر الأحمر، جنوب سيناء».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب، والجلدية، والخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية ميت مسعود مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

- قرية الجمهورية مركز طامية محافظة الفيوم.

- قرية الحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف.

- قرية أبو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا.

- قرية عمرو بن العاص مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

- قرية محسن مركز المنتزه محافظة الإسكندرية.

- قرية سرنباي مركز المحمودية محافظة البحيرة.

- قرية القراقرة مركز ومحافظة سوهاج.

- المركز الطبي بالأسمرات بحي المقطعم محافظة القاهرة.

- مركز شباب جنيفة بحب الجناين محافظة السويس.

- قرية صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا.

- قرية وادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء.

- قرية مرسى حميرة - حدرية مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

- قرية السعدية القبلية مركز كفر سعد محافظة دمياط.