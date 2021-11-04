4 نصائح للطلاب أقل من 18 عاما قبل تلقي لقاح كورونا.. «نام كويس»

قال الدكتور محمد شيب، استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة، إن تطعيم الأطفال ما بين عامي 15 إلى 18 عاما بلقاح كورونا، يعد خطوة إيجابية، وخاصة أن هذه الفئة في المرحلة الدراسية الثانوية وتعد من أهم المراحل، حيث يوجد بها ملايين الطلاب، موضحا أن هذه الخطوة ستساعد على استمرار العملية التعليمية وانتظامها مرة أخرى في ظل انتشار فيروس كورونا.

نصائح للطلاب أقل من 18 عاما قبل الحصول على لقاح كورونا

وأضاف «شيب» في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك بعض الإجراءات التي يجب على الطلاب اتباعها قبل أخذ اللقاح، حتى لا يسبب لهم أعراضا جانبية يمكن أن تؤثر على صحتهم، وتتمثل في القيام باختبار حساسية قبل الحصول على اللقاح، والنوم جيدا، وشرب المياه بكميات مناسبة، والتوقف عن تناول الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة.

وتابع أن وزارة الصحة حدد بعض الفئات من الطلاب لا تحصل على اللقاح، بينهم الذين لديهم رد فعل تحسسي شديد «الحساسية المفرطة» لأي مكون من اللقاحات، وليس لقاح كورونا فقط، والطلاب الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، ينتظر حتى تنخفض، وكذلك الذين يأخذون مضادات حيوية عليهم الانتظار لحين الانتهاء من الكورس العلاجي ثم أخذ اللقاح.

تطعيم الطلاب ما بين 12 إلى 15 عاما عندما تتوفر كميات اللقاحات المناسبة

وأكد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خير وسيلة للوقاية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بجانب أخذ اللقاح في الوقت الحالي، لافتا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاما سيتم تطعيمهم بنفس لقاح فايزر، ولكن بعد توفر الكميات المناسبة من اللقاح خلال الفترة المقبلة.