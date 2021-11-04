3 بنوك تضمن لك فوائد شهرية عند فتح حسابات التوفير.. بينها «الأهلي»

يلجأ كثير من راغبي استثمار أموالهم بطرق ذات ربح مضمون إلى البنوك المختلفة، التي تتنافس لتوفير الطرق المناسبة ذات الفوائد العالية، سواء كان ذلك بشهادات الاستثمار أو شهادات الادخار أو أذونات الخزانة، ولكن لا يمكن للعميل سحب المبلغ المالي الذي اشترى به الشهادة أو أذونات وسندات الخزانة، إلا بعد مرور مدة زمنية محدده يتم الاتفاق فيها بين البنك والعميل، حيث تعد حسابات التوفير هي البديل الأمثل لشهادات الاستثمار والادخار، وتتميز بأنّها توفر للعميل ربحا شهريا، كما تتيح له فرصة سحب المبلغ المالي المطلوب من اليوم التالي لفتح الحساب، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل حسابات التوفير في البنوك المختلفة، وفق خدمة عملاء البنوك، والتي جاءت كالتالي:

حساب التوفير في البنك التجاري الدولي cib

- يمكن للعميل فتح حساب التوفير في البطاقة الشخصية فقط.

- يمكن فتح حساب التوفير دون إثبات للدخل أو حد أدنى لرصيد الحساب.

- يتيح البنك التجاري الدولي فرصة إعفاء العميل من رسوم فتح الحساب والتمتع بفائدة على مدخراتك من أول جنيه.

- يتيح البنك التجاري الدولي مع الحساب الجديد توفير مشوار البنك، إذ يوفر خدمة التسوق أونلاين، وتنفيذ معاملات التحويل، ومتابعة الحساب من خلال القنوات الإلكترونية.

حساب التوفير في البنك الأهلي المصري

- يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد الشهري 3001 جنيه.

- يصل سعر العائد الشهري لحسابات التوفير إلى 4.75%.

- يصل سعر العائد الربع سنوي لحسابات التوفير يصل إلى 4.85%.

- يصل سعر العائد النصف سنوي لحساب التوفير إلى 5%.

- يصل سعر العائد السنوي لحساب التوفير إلى 5.25%.

- وبالنسبة لسعر العائد على الشرائح، فمن 3001 إلى 5.000 جم يصل إلى 3.20%، بينما الشريحة من 5.001 إلى 100.000 جم، يصل إلى 4.20%، والشريحة التي تبدأ من من 100.001 إلى 500.000 يصل إلى 4.75%، والشريحة أكثر من 500.000 تصل إلى 5.25%.

حساب التوفير في بنك مصر

- دورية صرف العائد لحسابات التوفير تتراوح بين «شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي».

- إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجانا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصما من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائيا في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين بعد الخصم من حسابك.

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- إجراء المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم.

- إمكانية إصدار جميع أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير.

- إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصما من الحساب.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبتك​ .