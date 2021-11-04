نائبة: انتهاء مشروع مستشفى الصحة النفسية بدمياط الجديدة 30 يونيو المقبل

أعلنت الدكتورة هناء فاروق عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن انتهاء الأعمال بمستشفى الصحة النفسية بمدينة دمياط الجديدة في يونيو 2022 مع العمل على توفير الأطباء بعد الانتهاء من المشروع .

مستشفى الصحة النفسية تواجه العراقيل

يذكر أن أعمال إنشاء مستشفى الصحة النفسية بدمياط الجديدة واجهت عراقيل على مدار 26 عاما منذ وضع حجر الأساس، وظل الأهالي يترقبون افتتاح المستشفى ولكنه واجه العديد من العقبات التي تسببت في توقف الأعمال ولتشطيبات النهائية لمبنى تكلف الكثير وفي موقع مثالي ولا يحتاج سوى مبالغ بسيطة لافتتاح وتشغيل المستشفى وخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة من خلال علاج الإدمان وأمراض المخ والأعصاب.

النائبة: المرضى عانوا كثيرا

وتقول النائبة البرلمانية إن انتظار نهو المشروع طال كثيرا وكثرت المطالبات بالتدخل لحلحلة الوضع الناتج عن التراخي والإهمال، لافتا إلى أن من يعمل بالعمل العام يجد نفسه مضطرا للتنسيق للمساعدة المرضي من خلال إيفادهم مستشفيات في محافظات أخرى بعيدة وعادة ما تكون المستشفيات كاملة العدد وبالتالي يكون علاج المريض نفسيا مرهقا ماديا .

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بالمجلس وطلب عاجل لوزارة الصحة في دور الانعقاد الماضي وتم تدشين لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة يوم 28 يوليو 2021 لمعاينة ما تم إنجازه على أرض الواقع و كمية العمل المتبقي لشركة المقاولون العرب وخلصت اللجنة إلى أن المتبقي لا يتعد شهور قليلة.

و أضافت النائبة: «تواصلت مع قيادات وزارة الصحة وجاء الرد بخطاب رسمي بأنه سوف يتم دفع باقي مستحقات الشركة وتم رصد مبلغ 42 مليون جنيه كباقي مستحقات للشركة طرف الوزارة مع التأكيد على ضغط وقت التشطيبات 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء والتسليم للإدارة العامة للصحة النفسية، ومن المتوقع نهو الأعمال في يونيو 2022 مع العمل على توفير الأطباء فور الانتهاء من المشروع».